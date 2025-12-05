Mulher é detida em flagrante após "arrastão" no calçadão

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta sexta-feira (5), comerciantes do centro de São Carlos, juntamente com a Guarda Municipal, quase conseguiram deter quatro mulheres integrantes de uma quadrilha especializada em furtos na área central da cidade.

O flagrante aconteceu no cruzamento da Rua Episcopal com a Rua General Osório, no calçadão. O gerente de uma loja foi alertado por uma cliente sobre quatro mulheres em atitude suspeita, enchendo sacolas com grande quantidade de roupas íntimas.

Ao acompanhar a movimentação, o gerente e funcionários perceberam quando as suspeitas se apoderaram de duas sacolas repletas de sutiãs e calcinhas e saíram da loja. Os comerciantes então cercaram uma das mulheres que ainda estava com uma das sacolas.

Outra suspeita abandonou a sacola furtada na esquina da Rua Episcopal com a Rua Bento Carlos, entrou rapidamente em um veículo e fugiu, assim como as demais envolvidas.

A mulher detida, de 28 anos, moradora do Rio de Janeiro, relatou que está há pouco tempo em São Carlos e confessou que praticava os furtos com outras três comparsas. Disse ainda que havia mais pessoas em um carro aguardando para dar apoio ao grupo após os crimes. Segundo ela, todas são do Rio de Janeiro e vieram à cidade exclusivamente para cometer furtos no comércio local.

As outras três suspeitas conseguiram fugir. A detida foi encaminhada ao Plantão Policial de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

