Mulher é detida e acusada de tráfico de drogas no Jardim Beatriz

Acusada foi detida com drogas no Jardim Beatriz - Crédito: Maycon Maximino

Uma denúncia anônima fez com que policiais militares detivessem na tarde desta terça-feira, 27, uma mulher de 22 anos, acusada de tráfico de entorpecentes.

A acusada estaria em um local conhecido como “ponto” de tráfico no cruzamento das ruas José Geraldo Keppe com a Irineu Rios, no Jardim Beatriz.

As informações passadas via Copom davam conta que a droga estaria em uma bolsa. Os PMs foram até ela e após a abordagem, revistaram a bolsa e localizaram o entorpecente e dinheiro. Após ser detida, a mulher foi encaminhada à CPJ e posteriormente, após ser autuada, recolhida ao centro de triagem.

