Mulher é detida acusada de tentar praticar furto em papelaria no Centro

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher foi detida na tarde desta segunda-feira (18) acusada de tentar furtar produtos de uma papelaria no bairro Centreville, em São Carlos. O caso foi registrado como furto tentado.

De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita colocou em uma bolsa três corretivos, três lapiseiras, uma fita crepe, uma tesoura e um odorizador de ambiente. Ela passou pelo caixa e pagou apenas por duas sacolas de presente, no valor de R$ 22,00, deixando o local com os demais itens sem efetuar o pagamento.

O gerente do estabelecimento, que já havia identificado a mesma cliente em condutas semelhantes em dias anteriores, realizou a abordagem no estacionamento da loja. Ele afirmou que possui imagens de câmeras de segurança registrando situações ocorridas nos dias 12 e 13 de agosto. Segundo seu relato, o levantamento de perdas por furtos semelhantes já soma R$ 50,6 mil somente em 2025.

Na abordagem, a mulher inicialmente negou portar outros objetos, mas diante da ameaça de acionamento da polícia, retirou os produtos da bolsa. O gerente acionou a Polícia Militar, e a ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial.

Ainda segundo o registro, o marido da suspeita compareceu à loja e efetuou o pagamento de R$ 2.544,00, valor estimado pelo estabelecimento como referente a subtrações anteriores. Os produtos apreendidos no dia foram avaliados em R$ 147,30.

O delegado responsável entendeu que o caso poderia se enquadrar como crime impossível, uma vez que os funcionários já monitoravam a ação e acompanharam todos os passos da suspeita, impedindo que o prejuízo se concretizasse. Além disso, destacou que os valores envolvidos seriam considerados de pequena relevância diante da jurisprudência e que a investigada não possui antecedentes criminais.

Diante disso, os fatos foram registrados para análise posterior pelo Ministério Público e pela autoridade judicial competente.

