Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Gabriel Henrique

Uma mulher de 32 anos foi atropelada por um carro na tarde deste sábado (23), na rua Luís Carlos de Arruda Mendes, bairro Boa Vista.

A vítima foi socorrida com ferimentos no joelho e no punho. Ela foi encaminhada até a Santa Casa pelo Samu.

Leia Também