Mulher é atropelada por carro na rua Miguel Petroni

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 41 anos foi atropelada na noite desta quarta-feira (23), na rua Miguel Petroni, nas proximidades da Unicep, em São Carlos.

De acordo com as informações, a vítima caminhava pela via quando foi atingida por um veículo que saía de um residencial. O impacto provocou ferimentos leves na pedestre.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local. Em seguida, a mulher foi encaminhada consciente para a Santa Casa de São Carlos, onde recebeu atendimento médico.

As circunstâncias do atropelamento serão apuradas.

