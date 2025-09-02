Mulher é atropelada ao sair de mercado no Santa Felícia

Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 50 anos ficou ferida após ser atropelada na tarde desta terça-feira (2), na Rua Francisco Possa, no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

De acordo com a vítima, ela havia acabado de sair de um mercado e, ao tentar atravessar a rua, olhou apenas para um dos lados. Nesse momento, foi atingida por um veículo que seguia no sentido Centro–bairro.

A mulher sofreu ferimentos leves e recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do SAMU, sendo encaminhada à UPA do Santa Felícia.

