terça, 02 de setembro de 2025
Segurança

Mulher é atropelada ao sair de mercado no Santa Felícia

02 Set 2025 - 18h01Por Da redação
Uma mulher de 50 anos ficou ferida após ser atropelada na tarde desta terça-feira (2), na Rua Francisco Possa, no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

De acordo com a vítima, ela havia acabado de sair de um mercado e, ao tentar atravessar a rua, olhou apenas para um dos lados. Nesse momento, foi atingida por um veículo que seguia no sentido Centro–bairro.

A mulher sofreu ferimentos leves e recebeu os primeiros atendimentos de uma equipe do SAMU, sendo encaminhada à UPA do Santa Felícia.

