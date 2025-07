Mulher é atropelada ao atravessar faixa de pedestres na Vila Costa do Sol

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Um atropelamento foi registrado no início da noite desta segunda-feira (14), no cruzamento das ruas Antônio Blanco e São Paulo, na Vila Costa do Sol, em São Carlos.

A vítima, uma mulher de 51 anos, atravessava a Rua São Paulo na faixa de pedestres quando foi atingida por um veículo. A condutora do carro seguia pela Rua Antônio Blanco e, ao acessar a Rua São Paulo, não percebeu a pedestre atravessando, vindo a atropelá-la.

Com o impacto, a mulher foi arremessada ao solo, sofrendo escoriações pelo corpo e um trauma na cabeça. O primeiro atendimento foi prestado por uma equipe da Motolância (Mike) do SAMU, sendo posteriormente encaminhada por uma unidade de suporte básico para a Santa Casa de São Carlos.

