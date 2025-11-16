(16) 99963-6036
Segurança

Mulher é atacada por cachorro na Vila Costa do Sol

16 Nov 2025 - 18h22Por Da redação
Crédito: Lourival Izaque

Na tarde deste domingo (16), uma mulher foi atacada por um cachorro dentro de uma residência localizada na Rua Vila Costa do Sol, em São Carlos. A vítima sofreu ferimentos na mão e no rosto.

De acordo com informações preliminares, vizinhos ouviram os gritos da mulher e utilizaram pedaços de madeira para afastar o animal até a chegada do Corpo de Bombeiros. A corporação realizou os primeiros socorros no local e encaminhou a vítima até a Santa Casa para avaliação médica.

O caminhão dos bombeiros esteve no local para dar suporte à ocorrência. O cachorro, que pertence a uma família que reside no imóvel, foi contido dentro da residência após o ataque. Até o momento, não há informações confirmadas sobre a idade da vítima ou seu estado de saúde atualizado.

 

