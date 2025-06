Mulher é assaltada em frente ao Terminal Rodoviário de São Carlos

Compartilhar no facebook

Rodoviária de São Carlos

Uma jovem de 22 anos foi vítima de roubo na noite de terça-feira (10), por volta das 20h10, na Rua Jacinto Favoreto, em frente ao Terminal Rodoviário de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima estava no local quando foi abordada por dois suspeitos que ocupavam uma motocicleta Honda 160. Um deles desceu do veículo, arrancou a bolsa da jovem e retornou rapidamente à motocicleta, fugindo em seguida.

Dentro da bolsa havia um aparelho celular da marca Apple, modelo iPhone, e a carteira com documentos pessoais, incluindo sua cédula de identidade. A vítima relatou que os autores aparentavam ser jovens e que não exibiram qualquer tipo de arma durante a ação.

Após o crime, a vítima se dirigiu até a delegacia, onde registrou o boletim de ocorrência. Os autores ainda não foram identificados. A Polícia Civil investiga o caso.

