Mulher é assaltada após sair de banco e fica ferida no Centro

Uma mulher de 36 anos foi vítima de um assalto na manhã desta terça-feira (07), na região central de São Carlos, e faz um alerta à população sobre o risco de crimes na área.

De acordo com o relato da vítima feito com exclusividade ao SCA, identificada como Ana, o crime aconteceu logo após ela sair de uma agência de banco localizada na Avenida São Carlos. Ao seguir em direção ao seu carro, na esquina com a rua São Joaquim, ela foi surpreendida por um criminoso.

O suspeito, descrito como um homem alto, de pele parda, vestindo blusa de frio preta e calça jeans, se aproximou repentinamente e anunciou o assalto utilizando uma faca. Em estado de choque, a vítima teve a chave do carro e documentos levados. Durante a ação, ela ainda tentou reagir e acabou caindo no chão, sofrendo ferimentos nos braços e pernas.

Segundo Ana, o dinheiro que estava com ela caiu no momento da queda. Pessoas que estavam próximas a ajudaram a se levantar e recolheram o dinheiro do chão, devolvendo a maior parte à vítima. Ainda assim, o criminoso conseguiu levar cerca de R$ 2 mil antes de fugir.

O assaltante escapou em uma motocicleta preta, onde um comparsa já o aguardava. A dupla fugiu rapidamente e não foi localizada.

A vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde recebeu cuidados médicos. A Polícia Militar esteve no local, realizou buscas, mas até o momento os suspeitos não foram encontrados.

Ana pede ajuda da população para identificar os criminosos. Imagens de câmeras de segurança da região podem ser fundamentais para a investigação.

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