Mulher é arrastada e atropelada por motorista de aplicativo em São Carlos

Motorista de aplicativo - Crédito: Freepik

Uma mulher de 58 anos foi vítima de atropelamento na tarde de segunda-feira (10), por volta das 14h30, na Rua Desembargador Júlio de Faria, no bairro Vila Redenção, em São Carlos. De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão policial, ela havia solicitado um carro por aplicativo para realizar um deslocamento com a mãe e o irmão.

Ao chegarem ao local do embarque, próximo à residência da família, a mulher tentou auxiliar os parentes a entrarem no veículo, mas devido à dificuldade de locomoção da mãe, acabou se atrapalhando e foi atingida pelo carro, que começou a se mover de forma inesperada.

Segundo testemunhas, a vítima chegou a ser arrastada por alguns metros e teve uma das pernas atingida pela roda do automóvel. A situação só não foi mais grave graças à intervenção de populares, que impediram que o carro continuasse em movimento.

Ainda de acordo com o relato, o motorista, ao perceber que a mulher estava ferida e vendo as pessoas ao redor prestando socorro, deixou o local sem oferecer qualquer tipo de ajuda.

O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e omissão de socorro.

