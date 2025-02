Mulher é agredida por ex-companheiro em bar na Vila Prado

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 37 anos afirma ter sido agredida por seu ex-companheiro, na madrugada deste domingo (23), quando estava em um bar, na Vila Prado.

De acordo com a vítima, ela e o autor mantiveram uma união estável por 17 anos, da qual nasceram dois filhos, que vivem com ele desde o término do relacionamento, que ocorreu há 7 meses. Ela disse também que ele não aceita o fim da união e por isso a procura com frequência, na tentativa de reatar.

A vítima relatou que na madrugada em questão, estava em um bar quando foi agredida nas costas por seu ex-companheiro, primeiro com um copo e depois com socos, sem que houvesse nenhuma discussão, sem que ela sequer soubesse que ele estava no local.

Após a agressão, o acusado fugiu e a vítima registrou um boletim de ocorrência no plantão policial e solicitou medida protetiva com urgência.

