Mulher é agredida pelo primo no Maria Stella Fagá

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência doméstica teria ocorrido por volta das 18h desta segunda-feira, 27, em uma moradia no Conjunto Residencial Maria Stella Fagá. Uma mulher de 23 anos teria sido agredida pelo primo e por um colega dele na frente dos dois filhos da vítima.

Em boletim de ocorrência elaborado na CPJ a mulher disse que os acusados chegaram em sua casa e que seu primeiro de 20 anos tentou uma reaproximação. Com a negativa, passou a ser agredida a socos e pontapés e teria sido ajudado pelo amigo. A mulher ficou com hematomas pelo corpo e na cabeça. Um filho seu, de 4 anos, teria sido agredido ainda pelo primo. Ninguém foi detido e a vítima orientada a fazer exames no IML.

