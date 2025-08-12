(16) 99963-6036
terça, 12 de agosto de 2025
Lesão corporal e ameaças

Mulher é agredida pelo pelo marido em academia de São Carlos

12 Ago 2025 - 08h50Por Jéssica C.R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Academia - Crédito: UnsplashAcademia - Crédito: Unsplash

Uma mulher procurou a Polícia Civil na noite desta segunda-feira (11) para registrar um boletim de ocorrência contra o marido.

De acordo com o relato, a mulher disse que desde o início da relação, sofre ameaças e ofensas por parte do marido, devido ao vício dele em drogas, mas nunca havia denunciado por medo de represálias. Há cerca de três meses, descobriu um relacionamento extraconjugal do companheiro, que passou a sair e retornar de casa com frequência.

Na data dos fatos, o casal foi junto a uma academia localizada no Cidade Aracy. No local, a vítima pediu ajuda ao marido para realizar exercícios, mas ele se recusou. Ao buscar auxílio de um professor, o homem teria iniciado ofensas verbais, chamando-a de “safada” e “vagabunda” diante de outros frequentadores.

Em seguida, segundo o boletim, ele passou a agredi-la fisicamente com tapas, socos e chutes, atingindo várias partes do corpo. A vítima afirmou que revidou apenas para se defender. Após o episódio, o agressor deixou a residência e não foi mais localizado.

A mulher solicitou medidas protetivas para impedir a aproximação do acusado e de suas filhas. Ela também recebeu requisições para exame de corpo de delito e foi orientada a encaminhar à Delegacia de Defesa da Mulher materiais armazenados em seu celular que, segundo afirma, comprovam o comportamento agressivo do companheiro.

Leia Também

Estudante registra BO alegando ter recebido e-mails de cunho sexual de outro aluno
São Carlos09h04 - 12 Ago 2025

Estudante registra BO alegando ter recebido e-mails de cunho sexual de outro aluno

Homem é detido por desacato no Fórum Cível de São Carlos
Segurança09h00 - 12 Ago 2025

Homem é detido por desacato no Fórum Cível de São Carlos

Sujeira de árvore termina em ameaça entre vizinhos:"vou pegar você"
Deu BO 08h51 - 12 Ago 2025

Sujeira de árvore termina em ameaça entre vizinhos:"vou pegar você"

ROCAM prende homem procurado pela Justiça no CDHU
Segurança20h06 - 11 Ago 2025

ROCAM prende homem procurado pela Justiça no CDHU

Homem cai de andaime de 3 metros enquanto trocava luminárias em posto no Santa Felícia
Segurança16h24 - 11 Ago 2025

Homem cai de andaime de 3 metros enquanto trocava luminárias em posto no Santa Felícia

Últimas Notícias