Mulher é agredida pelo pelo marido em academia de São Carlos

Academia - Crédito: Unsplash

Uma mulher procurou a Polícia Civil na noite desta segunda-feira (11) para registrar um boletim de ocorrência contra o marido.

De acordo com o relato, a mulher disse que desde o início da relação, sofre ameaças e ofensas por parte do marido, devido ao vício dele em drogas, mas nunca havia denunciado por medo de represálias. Há cerca de três meses, descobriu um relacionamento extraconjugal do companheiro, que passou a sair e retornar de casa com frequência.

Na data dos fatos, o casal foi junto a uma academia localizada no Cidade Aracy. No local, a vítima pediu ajuda ao marido para realizar exercícios, mas ele se recusou. Ao buscar auxílio de um professor, o homem teria iniciado ofensas verbais, chamando-a de “safada” e “vagabunda” diante de outros frequentadores.

Em seguida, segundo o boletim, ele passou a agredi-la fisicamente com tapas, socos e chutes, atingindo várias partes do corpo. A vítima afirmou que revidou apenas para se defender. Após o episódio, o agressor deixou a residência e não foi mais localizado.

A mulher solicitou medidas protetivas para impedir a aproximação do acusado e de suas filhas. Ela também recebeu requisições para exame de corpo de delito e foi orientada a encaminhar à Delegacia de Defesa da Mulher materiais armazenados em seu celular que, segundo afirma, comprovam o comportamento agressivo do companheiro.

Leia Também