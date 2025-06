Mulher é agredida pelo colega de trabalho em São Carlos

Compartilhar no facebook

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher foi vítima de agressão física por parte de um colega de trabalho na tarde desta quinta-feira (5), em uma empresa, no Parque Novo Mundo, em São Carlos.

Segundo informações, relatou que trabalha com o autor da agressão, sendo inclusive sua superior hierárquica. De acordo com o relato, a agressão ocorreu por volta das 17h20, após a coordenadora chamar a atenção do funcionário em relação a questões de serviço. O homem teria reagido de forma agressiva e puxado o braço direito da mulher, causando lesões. O caso será investigado.

