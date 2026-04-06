(16) 99963-6036
segunda, 06 de abril de 2026
Segurança

Mulher é agredida e tem o celular roubado no Eduardo Abdelnur

06 Abr 2026 - 09h10Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma ocorrência de roubo seguida de agressão foi registrada pela Polícia Civil em uma residência localizada no Loteamento Residencial Eduardo Abdelnur, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu na noite de sexta-feira (3), por volta das 20h. A vítima relatou que estava na casa de uma familiar e deixou o telefone celular sobre o sofá. Ao retornar ao local, percebeu que o aparelho havia desaparecido.

Ainda segundo o registro, um parente que estava na residência foi questionado sobre o desaparecimento do celular, mas negou ter pegado o objeto. Durante a discussão, a vítima teria sido agredida, sofrendo lesões no braço direito e na boca.

Além do celular, um aparelho da marca Xiaomi, a vítima informou que notou posteriormente a retirada de aproximadamente R$ 700 de sua conta bancária.

Segundo o relato, o suspeito já teria se envolvido em outros episódios semelhantes anteriormente. A Polícia Civil investiga o caso.

Leia Também

Pedestre é atropelado em alça de acesso da Rodovia Washington Luís
São Carlos09h02 - 06 Abr 2026

Pedestre é atropelado em alça de acesso da Rodovia Washington Luís

GM prende suspeito de furto de fios em prédio do SAAE
Segurança08h57 - 06 Abr 2026

GM prende suspeito de furto de fios em prédio do SAAE

Dois engavetamentos são registrados na Washington Luís, em São Carlos
Segurança08h14 - 06 Abr 2026

Dois engavetamentos são registrados na Washington Luís, em São Carlos

Operação Páscoa resulta na prisão de cinco procurados pela Justiça durante o fim de semana
Segurança06h20 - 06 Abr 2026

Operação Páscoa resulta na prisão de cinco procurados pela Justiça durante o fim de semana

Colisão entre carros deixa adolescente ferido em São Carlos
Segurança19h54 - 05 Abr 2026

Colisão entre carros deixa adolescente ferido em São Carlos

Últimas Notícias