Mulher é agredida e tem o celular roubado no Eduardo Abdelnur

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma ocorrência de roubo seguida de agressão foi registrada pela Polícia Civil em uma residência localizada no Loteamento Residencial Eduardo Abdelnur, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o caso aconteceu na noite de sexta-feira (3), por volta das 20h. A vítima relatou que estava na casa de uma familiar e deixou o telefone celular sobre o sofá. Ao retornar ao local, percebeu que o aparelho havia desaparecido.

Ainda segundo o registro, um parente que estava na residência foi questionado sobre o desaparecimento do celular, mas negou ter pegado o objeto. Durante a discussão, a vítima teria sido agredida, sofrendo lesões no braço direito e na boca.

Além do celular, um aparelho da marca Xiaomi, a vítima informou que notou posteriormente a retirada de aproximadamente R$ 700 de sua conta bancária.

Segundo o relato, o suspeito já teria se envolvido em outros episódios semelhantes anteriormente. A Polícia Civil investiga o caso.

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