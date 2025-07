Mulher é agredida e tem carro roubado em São Carlos; veículo foi recuperado com três suspeitos

VW Fox que foi recuperado - Crédito: Maycon Maximino

Na manhã desta quinta-feira, 17, por volta das 7h, uma mulher de 54 anos foi vítima de um roubo violento enquanto saía de sua residência, na Rua Marcolino Lopes Barreto, no bairro Vila Monteiro, em São Carlos. A vítima estava fechando o portão de casa quando foi surpreendida por um indivíduo armado com uma faca, que anunciou o assalto.

Durante a ação, a mulher tentou reagir e entrou em luta corporal com o criminoso, mas acabou sendo derrubada no chão. O assaltante fugiu com o veículo, que ainda estava ligado. A vítima sofreu uma fratura no braço e foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos para atendimento médico, sendo liberada em seguida.

Diante do crime, equipes da Polícia Militar iniciaram patrulhamento intensivo na cidade e emitiram um alerta com as características e placa do veículo. Na parte da tarde, o automóvel foi localizado na Rua Reinaldo Pizani, em frente à UPA do bairro Cidade Aracy 2, com três indivíduos em seu interior.

O condutor, de 19 anos, alegou que havia comprado o carro por R$ 500 de um usuário de drogas no bairro Jacobucci. Ele afirmou que acreditava se tratar de um veículo "NP" (sem procedência legal, mas não necessariamente produto de crime) e que saiu para dar uma volta com dois colegas um de 18 anos e um menor de 17.

A vítima não reconheceu nenhum dos três ocupantes do carro como o autor do roubo. O caso foi apresentado na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de São Carlos. O jovem de 19 anos deve responder por receptação.

A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar o verdadeiro autor do assalto.

