Mulher é agredida e deixada trancada em casa pelo companheiro

Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

Uma mulher de 28 anos registrou boletim de ocorrência na tarde desta sexta-feira (5) em São Carlos, relatando ter sido agredida pelo companheiro, de 44 anos, dentro da residência onde viviam no Jardim Jockey Club.

Segundo a vítima, não foi a primeira vez que sofreu agressões, já que anteriormente havia solicitado medida protetiva de urgência, posteriormente revogada após a retomada do relacionamento.

De acordo com o registro policial, pela manhã houve um desentendimento entre o casal, ocasião em que a mulher foi agredida com socos e um golpe nas costas. Ela contou ainda que o homem a trancou dentro da casa, sendo necessário que a Polícia Militar cortasse o cadeado para que ela pudesse sair.

Mais tarde, ao retornar para buscar pertences pessoais, a vítima afirmou ter sido novamente agredida e ameaçada de morte. Ela deixou o local acompanhada do filho e procurou a delegacia, onde pediu nova medida protetiva.

Durante o registro, a mulher queixou-se de dores nos braços, barriga, joelhos, cabeça e em um dos dedos da mão, sendo orientada a procurar atendimento médico. O caso foi encaminhado para investigação pela Polícia Civil.

