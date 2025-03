Mulher Ã© agredida e ameaÃ§ada de morte na Vila Jacobucci

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 34 anos prestou queixa crime na CPJ neste domingo, 16, e afirma ter sido agredida e ameaçada de morte pelo companheiro em uma casa na Vila Jacobucci.

A mulher relatou que na noite de quarta-feira, 12, teria apanhado do acusado, recebendo agressões por todo o corpo. Saiu e foi na casa da mãe. Porém retornou e fizeram as pazes. Porém, no sábado, 15, teria ocorrido nova discussão e o acusado teria dado nova surra na mulher e ainda, de posse de uma faca, teria dado um golpe que pegou de raspão em um dos braços. O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Leia Também