Mulher é agredida durante live em Ibaté; veja vídeo

Rosto da vítima ficou machucado - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 43 anos foi agredida por duas outras mulheres enquanto realizava uma transmissão ao vivo nas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (1º), no local conhecido como "Pirâmide", em Ibaté. O caso terminou na delegacia e foi registrado como lesão corporal.

De acordo com informações obtidas pelo SCA, a vítima — conhecida por apoiar o ex-prefeito da cidade — realizava uma live comentando sobre obras e reformas na estrutura da chamada "pirâmide", ponto localizado na região central do bairro. Segundo testemunhas, a vítima estaria questionando publicamente aspectos da atual gestão municipal durante a transmissão.

A agressão teria começado logo após a vítima deixar o local da live. Duas mulheres se aproximaram e pediram para que não fossem filmadas. Uma delas segurou a vítima enquanto a outra a agredia com tapas, arranhões e puxões de cabelo. Os motivos das agressões não foram revelados.

Durante o ataque, o celular da vítima caiu no chão e foi danificado. Ela sofreu ferimentos no rosto, pescoço e braços. A ação foi interrompida por uma equipe da Guarda Civil Municipal, que passava pelo local e presenciou a briga. As três envolvidas foram conduzidas até o Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde a ocorrência foi registrada e todas envolvidas liberadas.

