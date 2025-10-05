Mulher é agredida com socos e chutes pelo companheiro

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Uma mulher de 31 anos foi vítima de violência doméstica na noite deste sábado (4), em uma residência localizada na Rua Antônio Fumagalli, no bairro Vila Brasília, em São Carlos. O caso foi registrado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) e está sendo investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que o companheiro a agrediu com socos e chutes, chegando a apertar seu pescoço e feri-la com um corte no braço utilizando uma arma branca. Após as agressões, ela foi socorrida por uma vizinha, que também presenciou parte dos fatos e a acompanhou até o hospital para receber atendimento médico.

Após ser medicada, a mulher procurou a delegacia e formalizou a denúncia. Ela informou às autoridades que não retornará à residência e que permanecerá na casa da mãe. A vítima solicitou medidas protetivas de urgência contra o agressor, que foi identificado, mas não estava no local no momento da chegada da polícia.

A Polícia Civil requisitou exame de corpo de delito e o caso foi encaminhado para a DDM de São Carlos, responsável pelas investigações e pelo acompanhamento das medidas protetivas.

