Mulher é agredida com mordida na bocheca pelo ex durante show sertanejo

Violência contra mulher [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Uma mulher de 40 anos procurou a Polícia Civil neste domingo (14) para denunciar agressões sofridas durante um show sertanejo no Parque de Exposições Permanente, em Ribeirão Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que possui medida protetiva contra um homem de 39 anos, com quem manteve relacionamento por oito anos, encerrado em dezembro de 2024. Apesar disso, afirmou que continua sendo perseguida por ele.

Na madrugada, enquanto assistia a um show no camarote, a mulher foi surpreendida ao ser puxada pelos cabelos e mordida com violência na bochecha. A ação causou tumulto e os seguranças retiraram o agressor do local. Segundo o relato, ele ainda tentou abordá-la novamente próximo ao ônibus de excursão em que ela retornaria para São Carlos.

A vítima foi orientada sobre os procedimentos legais e encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito. O caso foi registrado como lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, no contexto da Lei Maria da Penha.

