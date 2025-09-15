(16) 99963-6036
segunda, 15 de setembro de 2025
Segurança

Mulher é agredida com mordida na bocheca pelo ex durante show sertanejo

15 Set 2025 - 08h38Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Violência contra mulher [imagem ilustrativa] - Crédito: PixabayViolência contra mulher [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Uma mulher de 40 anos procurou a Polícia Civil neste domingo (14) para denunciar agressões sofridas durante um show sertanejo no Parque de Exposições Permanente, em Ribeirão Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que possui medida protetiva contra um homem de 39 anos, com quem manteve relacionamento por oito anos, encerrado em dezembro de 2024. Apesar disso, afirmou que continua sendo perseguida por ele.

Na madrugada, enquanto assistia a um show no camarote, a mulher foi surpreendida ao ser puxada pelos cabelos e mordida com violência na bochecha. A ação causou tumulto e os seguranças retiraram o agressor do local. Segundo o relato, ele ainda tentou abordá-la novamente próximo ao ônibus de excursão em que ela retornaria para São Carlos.

A vítima foi orientada sobre os procedimentos legais e encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito. O caso foi registrado como lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, no contexto da Lei Maria da Penha.

Leia Também

PM recupera motocicleta furtada após perseguição em São Carlos
Segurança09h07 - 15 Set 2025

PM recupera motocicleta furtada após perseguição em São Carlos

Jovem morre após sofrer acidente de moto
Segurança08h56 - 15 Set 2025

Jovem morre após sofrer acidente de moto

PM apreende medicamentos de uso controlado e anabolizantes em salão no São Carlos 3
Segurança08h52 - 15 Set 2025

PM apreende medicamentos de uso controlado e anabolizantes em salão no São Carlos 3

Mulher acusa motoboy de assédio após entrega de lanche
Segurança08h33 - 15 Set 2025

Mulher acusa motoboy de assédio após entrega de lanche

Homem de 32 anos é detido após confusão em bar em São Carlos
Segurança08h26 - 15 Set 2025

Homem de 32 anos é detido após confusão em bar em São Carlos

Últimas Notícias