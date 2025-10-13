Mulher é agredida com golpes de capacete em São Carlos

Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

Uma mulher de 49 anos foi agredida pelo companheiro, de 46, na noite de sexta-feira (10), em uma residência localizada na Rua Doutor Alderico Vieira Perdigão, na Vila Morumbi, em São Carlos. O caso foi registrado como lesão corporal e violência doméstica.

De acordo com o boletim de ocorrência, o casal mantinha um relacionamento há cerca de um ano. A vítima relatou que o homem tem problemas com alcoolismo e costuma ficar agressivo e ciumento quando ingere bebidas alcoólicas. Na noite do fato, os dois estavam em um bar no bairro Cruzeiro do Sul, onde o agressor consumiu cerveja antes de irem para a casa da mulher.

Ainda conforme o relato, após uma discussão, a vítima decidiu encerrar o relacionamento. O homem se preparava para deixar o local, mas, antes de sair, desferiu vários golpes de capacete contra a cabeça e o rosto da mulher. Ela sofreu um corte na cabeça, que precisou ser suturado com cinco pontos, e teve ferimentos na orelha esquerda.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou a vítima à Santa Casa de São Carlos. A Polícia Militar também esteve no local, mas o agressor havia fugido antes da chegada da equipe.

