Mulher é agredida após suposta "amante" aparecer

Plantão Policial

Uma mulher de 42 anos denunciou ter sido agredida pelo namorado na noite deste sábado (15), em São Carlos. O caso aconteceu por volta das 21h, em via pública no bairro Vila Prado.

Segundo o relato da vítima à polícia, ela estava na casa do namorado quando uma mulher apareceu no local, afirmando ser amante dele e dizendo que ambas estavam sendo enganadas. A situação gerou uma discussão, que terminou com a mulher sendo empurrada ao chão e tendo a cabeça batida contra o solo.

A vítima não passou por atendimento médico no momento, mas relatou dores na cabeça e foi orientada a procurar um hospital. Ela registrou o boletim de ocorrência e afirmou que pretende processar o agressor. No entanto, declarou que, por enquanto, não deseja solicitar medidas protetivas, pois o casal reside em imóveis diferentes. O acusado não foi detido.

O caso será investigado pela DDM.

