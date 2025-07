Mulher é agredida após discussão por produtos de limpeza

Plantão Policial -

Uma mulher de 23 anos procurou o plantão policial de São Carlos na madrugada desta terça-feira (8) para denunciar agressões sofridas durante uma briga com o companheiro, de 23 anos, com quem mantém um relacionamento há cerca de três anos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o desentendimento teve início por causa de "produtos de limpeza" e acabou evoluindo para troca de ofensas e agressões físicas. A vítima afirmou que foi atingida com um soco no rosto, além de ter objetos arremessados contra si. Ela também relatou que o companheiro pegou as chaves de sua casa e do carro e saiu do local.

A Polícia Militar foi acionada, localizou o suspeito e o conduziu até a delegacia. Ele negou as agressões, admitindo apenas a discussão. A vítima reiterou sua versão às autoridades,e manifestou interesse em requerer medidas protetivas de urgência, conforme previsto na Lei Maria da Penha.

Leia Também