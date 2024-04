Mulher é agredida a socos, tapas e chutes por companheiro na Vila Jacobucci

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de violência ocorreu na tarde deste domingo em uma casa na Vila Jacobucci e envolveu um casal. Os motivos seria desacordo envolvendo investimentos nos carros de um casal.

A vítima, uma mulher de 35 anos, compareceu na CPJ e relatou em boletim de ocorrência que convive com seu companheiro de 38 anos e devido a dinheiro investido em seu veículo, discutiam a um tempo. Só que neste domingo, por motivos relacionados ao tema, a discussão entre ambos aumentou e culminou em agressões por parte do acusado que terminou em chutes, socos e tapas, causando lesão no nariz e testa. Após os atos de violência, a vítima conseguiu contatar a Polícia Militar, porém o agressor teria deixado a moradia com um up! da família e levado o filho menor de idade.

