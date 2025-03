Mulher Ã© acusada de tentar atropelar atual namorada do ex

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 40 anos foi vítima de uma tentativa de atropelamento por volta das 17h30 desta quarta-feira, 5, no Recreio São Judas Tadeu.

A vítima registrou queixa na CPJ e disse que a acusada, de 36 anos, seria a ex-companheira do seu atual namorado. Relatou que ela seria ameaçada através de mensagens via celular e nesta quarta, ela caminhava quando a acusada teria tentado atropelá-la com seu veículo. Posteriormente teria dito que iria no seu trabalho. O caso será investigado.

