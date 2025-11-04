Mulher é acusada de fugir com carro e celular da mãe idosa e doente

Viatura plantão policial - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 77 anos, moradora da zona rural de São Carlos, registrou um boletim de ocorrência após sua filha, de 40 anos, levar seu carro e celular sem consentimento. O caso ocorreu na tarde de 1º de novembro, por volta das 14h, e foi comunicado à Polícia Civil no dia 3, por meio da Delegacia Eletrônica.

Segundo o relato, a idosa, que se encontra acamada após um infarto e sob cuidados médicos, afirmou que a filha pegou o veículo — um Fiat Palio branco, ano 2010, placas MHK4E08 — e desde então não deu mais notícias. Ela também levou o aparelho celular da mãe e não atende às ligações.

De acordo com informações repassadas por um familiar, a mulher estaria em outra cidade, possivelmente Américo Brasiliense, e é dependente química e usuária de álcool. Ainda conforme o boletim, ela não possui habilitação para dirigir.

Diante dos fatos, a autoridade policial determinou o bloqueio do veículo, para que possa ser apreendido e devolvido à proprietária assim que for localizado. A ocorrência foi encaminhada à delegacia da área dos fatos para apreciação e deliberação.

