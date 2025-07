Mulher é acusada de causar danos a veículos e ameaçar ex-companheiro em São Carlos

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Na manhã de quarta-feira (16), a Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência contra uma mulher, acusada de causar danos materiais e ameaçar o ex-companheiro, no Residencial Santo Antônio, em São Carlos.

Segundo relato da vítima, a mulher, inconformada com o fim do relacionamento, foi até a residência dele. Ela teria tentado arrombar a porta e, ao ser informada de que a polícia havia sido acionada, passou a atirar pedras contra o carro da vítima, quebrando o vidro traseiro e danificando a lateral do veículo. Em seguida, ainda utilizando um cabo de vassoura, riscou a lataria com violência.

A mulher também derrubou a motocicleta do ex-companheiro, causando a quebra de setas, farol e espelhos. Em determinado momento, segundo o boletim, ela tentou ingerir medicamentos, afirmando que tiraria a própria vida. A Polícia Militar conseguiu conter a situação ao chegar ao local.

