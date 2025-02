Homem usa drone para bisbilhotar apartamento da ex-namorada em São Carlos

Drone - Crédito: Pixabay

Uma mulher de 33 anos prestou queixa policial no início da madrugada desta terça-feira, 11, na CPJ alegando que seu ex-namorado, de 48 anos, está a perseguindo.

Segundo a vítima, que reside no Jardim Brasil, em outubro do ano passado, ela iniciou um relacionamento com o acusado que, a princípio, seria residente em São Paulo e no primeiro mês de namoro, optou por mudar para São Carlos.

Relata a mulher que, a partir daí, perdeu a tranquilidade, já que o ex-namorado mostrava comportamento agressivo e possessivo. Teria feito escândalos em frente onde reside, ofendendo-a. Posteriormente, teria utilizado até um drone para vigiá-la. Incomodada com tal atitude, neste período, chegou a terminar o relacionamento, mas, após diálogo com o acusado, chegou a reatar o namoro com a condição que ele procurasse um psiquiatra.

Segundo ela, o pedido não foi atendido. Ela disse que ele começou a ameaçá-la de morte. Se sentindo perseguida, ela bloqueou o acusado em todas as redes sociais e registrou queixa-crime para que autoridades policiais possam dar fim ao seu drama.

