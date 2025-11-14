Mulher é resgatada de dentro de córrego na Francisco Pereira Lopes

Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta sexta-feira (14), uma mulher foi resgatada após ser encontrada caminhando dentro do córrego localizado na avenida Francisco Pereira Lopes, em frente à USP. A situação chamou a atenção de populares que presenciaram a cena inusitada e acionaram imediatamente a equipe do SAMU.

Ao chegar, os socorristas constataram que a mulher estava desorientada e caminhando pela água, sem responder às orientações. Devido à profundidade do córrego e à dificuldade de acesso, o Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar apoio no resgate.

Uma equipe com um bombeiro desceu até o interior do córrego, onde conseguiu conter a vítima. Utilizando uma maca tipo cesto, os bombeiros acomodaram a mulher e, com auxílio de cordas, realizaram a subida segura até a parte superior da via.

Após o resgate, a vítima foi entregue à equipe do SAMU, que realizou os primeiros atendimentos e a encaminhou à Santa Casa para avaliação médica. A mulher apresentava quadro de desorientação e não conseguiu relatar o motivo de estar no local.

