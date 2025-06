Mulher desaparece após enviar mensagens de despedida para a família em São Carlos

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Pâmela Helena Barbosa de Freitas, de 36 anos, está desaparecida. Segundo a irmã, ela sofre de depressão.

Tatiana, irmã de Pâmela, procurou a delegacia para relatar ela reside no Jardim das Torres, havia enviado mensagens de despedida à família por meio do WhatsApp na noite anterior. As mensagens alarmaram parentes e amigos, que passaram a procurar por Pâmela desde então.

Informações apuradas indicam que Pâmela foi vista pela última vez na manhã de terça-feira na Rua Orlando Martinez, no prolongamento do bairro Bela Vista, nas proximidades de onde morava anteriormente. Pouco tempo depois, apenas o carro dela foi localizado.

As buscas continuam, e qualquer informação sobre o paradeiro de Pâmela pode ser comunicada ao telefone 190 ou 19 98290-8284.

Leia Também