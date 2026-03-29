Mulher denuncia furto, ameaÃ§as e agressÃ£o do ex-companheiro em SÃ£o Carlos

ViolÃªncia contra mulher (imagem ilustrativa) - CrÃ©dito: Freepik

Uma mulher de 32 anos procurou o plantão policial na manhã deste sábado (28), em São Carlos, após ser vítima de furto, ameaças e agressão atribuídas ao ex-companheiro, de 34 anos. O caso foi registrado como crime consumado e será investigado pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que manteve um relacionamento com o suspeito por cerca de quatro anos, mas decidiu encerrar a união após ele passar a fazer uso de entorpecentes. Desde então, segundo a denúncia, ela vinha sendo ameaçada e chegou a solicitar medidas protetivas na Justiça.

Na madrugada, por volta das 5h, ao retornar para casa, a mulher percebeu que diversos objetos haviam sido furtados da residência, localizada no bairro Parque Arnold Schimidt. Entre os itens levados estão bolsas, roupas, sapatos e cerca de 10 perfumes, com prejuízo estimado em aproximadamente R$ 3 mil.

Ainda conforme o registro, a vítima recebeu diversas ligações durante a madrugada e, posteriormente, uma mensagem de voz do suspeito pedindo dinheiro. Mais tarde, ao se deslocar para a delegacia, ela encontrou o homem carregando bolsas que reconheceu como sendo de sua propriedade. Questionado, ele teria confessado que pegou os objetos por não ter recebido dinheiro.

Nesse momento, segundo a vítima, o suspeito passou a ameaçá-la de morte e a agrediu fisicamente, puxando seus cabelos e a jogando ao chão, causando lesões no joelho.

A mulher também relatou outros episódios anteriores de violência, incluindo ameaças com faca dentro da residência e até um caso em que o suspeito teria jogado gasolina em seu corpo e ateado fogo, causando queimaduras — situação que não havia sido registrada na época.

O caso envolve os crimes de furto, ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica. A vítima apresentou provas, como áudios e imagens, e autorizou o registro fotográfico das lesões.

A ocorrência foi encaminhada para investigação, e a vítima foi orientada quanto aos procedimentos legais. O suspeito não havia sido localizado até o momento do registro.

Leia TambÃ©m