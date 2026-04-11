Mulher denuncia ex-companheiro por ameaças e injúrias e pede medidas protetivas

Uma mulher de 35 anos procurou o Plantão Policial na noite desta sexta-feira (10), em São Carlos, para denunciar o ex-companheiro, de 38 anos, por ameaça, injúria e violência doméstica, além de solicitar medidas protetivas de urgência.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado por volta das 23h05, os fatos teriam ocorrido em uma residência localizada no bairro Cidade Aracy. A vítima relatou que manteve um relacionamento com o ex-companheiro por aproximadamente 18 anos, período em que tiveram três filhos menores de idade.

Segundo o relato, após a separação, o homem passou a fazer ameaças frequentes e a proferir ofensas contra a dignidade da vítima, utilizando palavras de baixo calão e afirmando que poderia tirar sua vida caso a encontrasse. A mulher informou que esse comportamento ocorre há cerca de três anos.

Ainda conforme o registro, a vítima contou que anteriormente residia em outra cidade e retornou a São Carlos há cerca de um ano, período em que as ameaças teriam se intensificado. Ela afirmou também que o ex-companheiro descobriu seu novo endereço e passou a circular em frente à residência, em um veículo, acompanhado de outra pessoa.

Em uma das situações relatadas, o homem teria fotografado a frente do imóvel e enviado as imagens ao filho mais velho do casal, de 16 anos, afirmando que a mulher estaria se escondendo, mas que resolveria a situação.

Diante dos fatos, a ocorrência foi registrada como ameaça, injúria e violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha, e a vítima solicitou a concessão de medidas protetivas de urgência. O caso será analisado pelas autoridades competentes.