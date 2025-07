Mulher denuncia companheiro por injúria após discussão no Parque Delta

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Viatura de Polícia Militar - Crédito: Lourival Izaque

Uma mulher procurou a Polícia Civil de São Carlos na noite de segunda-feira (14) para registrar um boletim de ocorrência por injúria contra seu companheiro. O caso ocorreu no bairro Parque Delta.

Segundo o relato da vítima, o casal vive junto há cerca de seis anos e tem duas filhas.Eles chegaram a se separar o ano passado, devido a traições por parte do companheiro, mas reataram o relacionamento este ano.

Na data dos fatos, uma discussão teria começado após a vítima mencionar que entraria em contato com uma mulher com quem o companheiro teria mantido um relacionamento durante a separação. Minutos depois, essa mulher apareceu na residência acompanhada de duas amigas e confirmou à vítima que havia tido um envolvimento com o homem enquanto ele ainda era casado.

Após esse encontro, o autor chegou ao local e, segundo o boletim, passou a ofender a mulher com palavras de baixo calão, questionando sua conduta e a acusando de ser uma má mãe. A vítima relatou ainda que essas ofensas são recorrentes.

Leia Também