Mulher denuncia agressões e ameaças do companheiro em São Carlos

DDM - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Polícia Civil registrou um boletim de ocorrência de lesão corporal, ameaça e violência doméstica em São Carlos, envolvendo um casal que mantinha união estável há cerca de sete meses.

Segundo o relato da vítima, o caso ocorreu entre a última quinta-feira (7) e sexta-feira (8), em uma residência no bairro Vila São José. Ela contou que, no dia anterior, o companheiro a ameaçou dizendo que iria agredi-la. Diante disso, decidiu encerrar o relacionamento e deixar o imóvel, mas foi impedida pelo homem, que tomou seu celular, posteriormente devolvido.

Na tarde desta sexta-feira, ao tentar sair novamente e levar sua motocicleta — que afirma ser de sua propriedade —, a vítima disse que o agressor se recusou a permitir, partindo para a violência física. Ela relatou ter sido agarrada pelo pescoço, erguida do chão e agredida com tapas no rosto e chutes na costela e pernas. As agressões teriam sido tão intensas que provocaram lesões corporais e até perda momentânea de controle urinário.

Após se recuperar, a mulher conseguiu pedir ajuda a uma vizinha, que acionou a polícia. Quando os agentes chegaram, o agressor já havia deixado o local. Com apoio da mãe do acusado, a vítima conseguiu retirar sua motocicleta, mas permaneceu sem as chaves.

A mulher informou ainda que foi ameaçada novamente, com o companheiro dizendo que a perseguiria caso levasse o veículo. Ela manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor e solicitou medidas protetivas de urgência.

A vítima recebeu requisições para exame pericial no Instituto Médico Legal e foi orientada a buscar atendimento médico para registrar as lesões. Também informou que ficará hospedada na casa de familiares por segurança.

O caso será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Carlos.

Leia Também