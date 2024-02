SIGA O SCA NO

Bruna Chiquetano - Crédito: arquivo pessoal

Uma mulher de São Carlos morreu em um acidente neste final de semana no estado de Santa Catarina. Bruna Chiquetano Oliveira tinha 33 anos. Segundo informações, o carro que ela conduzia colidiu contra a traseira de um caminhão.

O velório será realizado a partir das 11h30 no memorial Sinsef e o sepultamento será 16h45 horas no cemitério Nossa Senhora do Carmo.

O SCA está em busca de informações sobre como ocorreu o acidente. Mais informações em breve.

