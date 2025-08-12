Mulher é encontrada sem vida em casa no Aracy

Crédito: Maycon Maximino
Na tarde desta terça-feira, 12, uma mulher de 68 anos foi encontrada sem vida no interior de sua residência, localizada na Rua Joaquim Roda, bairro Aracy II.
Segundo informações, a vítima morava sozinha. Um familiar esteve no local e a encontrou caída no chão do quarto, enrolada em uma coberta, já em estado de decomposição. De acordo com a equipe do SAMU, ela pode ter falecido há mais de três dias.
Uma unidade básica do SAMU, sediada na UPA Araci II, foi a primeira a chegar, constatando o óbito e acionando a Unidade de Suporte Avançado (USA). A equipe da USA confirmou a morte e solicitou a remoção do corpo ao Instituto Médico Legal (IML) para exame que determinará a causa do óbito.
A Polícia Militar esteve no local e acionou a Polícia Civil e a perícia. O corpo foi encaminhado por agentes funerários ao IML de São Carlos. A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil.