Mulher de 55 anos morre após três atendimentos na UPA da Vila Prado, em São Carlos

UPA Vila Prado - Crédito: Maycon Maximino

Uma mulher de 55 anos morreu na manhã desta quinta-feira (31) após procurar atendimento por três vezes na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado, em São Carlos, queixando-se de dores no peito.

De acordo com informações registradas no boletim de ocorrência, a vítima esteve na unidade de saúde duas vezes no dia anterior, recebendo medicação e sendo liberada em ambas. Na manhã do dia seguinte, retornou à UPA, mas não resistiu e faleceu por volta das 7h05.

O corpo foi removido pela funerária de plantão e encaminhado ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) de Américo Brasiliense para apuração da causa da morte.

