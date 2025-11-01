Mulher de 55 anos é vítima de golpe digital em São Carlos

Internet/celular - Crédito: Agência Brasil

Uma mulher de 55 anos registrou boletim de ocorrência na noite de quinta-feira (31) após ter o celular invadido e sofrer prejuízos financeiros em São Carlos (SP).

De acordo com o relato, a vítima recebeu uma mensagem por aplicativo de um suposto representante de um programa de pontos de cartão de crédito. O golpista insistia em conversar e chegou a ligar para a mulher, que atendeu rapidamente, disse que não podia conversar naquele momento, pois estava trabalhando, e verificaria a questão mais tarde.

Após encerrar a chamada, a vítima percebeu que o celular começou a apresentar funcionamento anormal e que aplicativos bancários estavam sendo acessados sem sua ação. Apesar de tentar interromper o processo, não conseguiu de imediato.

No dia seguinte, uma pessoa que se identificou como gerente bancária entrou em contato informando sobre movimentações suspeitas. A mulher então constatou que haviam sido contratados, sem sua autorização, dois empréstimos, além de uma transferência via PIX de R$ 2 mil e outras transações — uma TED de R$ 12 mil e uma transferência de R$ 8 mil.

Segundo o boletim, as operações de R$ 12 mil e R$ 8 mil foram estornadas com sucesso, mas o valor transferido via PIX ainda aguarda análise do banco. A vítima informou que pretende devolver os valores referentes aos empréstimos, já que não os solicitou.

O caso foi registrado como invasão de dispositivo informático e furto qualificado tentado, e será investigado pela Polícia Civil de São Carlos.

