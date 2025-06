Mulher de 45 anos denuncia ameaças do companheiro:"vou te estrangular, matar sua filha"

Violência contra mulher [imagem ilustrativa] - Crédito: Pixabay

Uma mulher de 45 anos registrou um boletim de ocorrência na noite de domingo (8) em São Carlos, relatando ter sido ameaçada pelo companheiro, de 37 anos, com quem mantinha um relacionamento há seis anos. O caso foi registrado como violência doméstica e ameaça.

De acordo com o relato, o homem é usuário de drogas e apresenta comportamento agressivo. A vítima afirmou que já havia solicitado uma medida protetiva contra ele anteriormente, mas o casal havia reatado o relacionamento.

Na véspera do registro, o autor teria tido um surto e ateado fogo em objetos no quintal da casa. Após o ocorrido, foi acolhido pela vítima e passou a noite em sua residência. No dia seguinte, ele teria acordado transtornado e deixado o local. Pouco tempo depois, a mulher começou a receber mensagens com ameaças, incluindo um áudio com a frase: "Eu vou na sua casa, vou te estrangular, matar sua filha e pisar no pescoço do seu tio."

O caso será encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM). O acusado não foi localizado.

