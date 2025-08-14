Mulher de 42 anos é agredida por companheiro e enteado em São Carlos

Viatura da PM defronte a UPA Vila Prado - Crédito: arquivo

Uma mulher de 42 anos foi agredida pelo companheiro, de 45, e pelo enteado, de 25, na noite de quarta-feira (13), em uma residência no Jardim Pacaembu, em São Carlos. O caso foi registrado como lesão corporal com lesões recíprocas.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima contou que esteve em um jantar com o companheiro, onde ambos consumiram bebidas alcoólicas, e, ao retornarem para casa, iniciaram uma discussão motivada por ciúmes. Durante o desentendimento, o homem teria pegado uma faca e avançado contra a mulher, que sofreu ferimentos na mão e no braço ao tentar se defender.

Ainda conforme o relato, ela conseguiu tomar a faca e ferir o companheiro, aparentemente no rosto. Em seguida, o enteado teria usado um escorredor de louça para golpear a cabeça da vítima, que perdeu a consciência. Ao recobrar os sentidos, percebeu a ausência dos agressores, além da falta de dinheiro, de seu celular e de danos no para-choque do carro.

A mulher informou que possui medida protetiva contra o enteado, expedida há cerca de cinco meses, mas que o havia acolhido novamente na casa. Ela foi encaminhada à UPA do Santa Felícia e, posteriormente, liberada. O caso foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher para apuração.

