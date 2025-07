Mulher de 41 anos é atropelada por carro que fugiu do local em São Carlos

Hospital Unimed São Carlos - Crédito: divulgação

Uma mulher de 41 anos ficou ferida após ser atropelada por um veículo na tarde deste domingo (20), na região do Jardim Jockey Clube, em São Carlos. O acidente ocorreu por volta das 12h20, próximo ao viaduto da Rua Ray Wesley Herick.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima caminhava pela via pública quando foi atingida pelas costas por um carro de cor preta, cujo condutor não prestou socorro e fugiu do local. A mulher não conseguiu identificar o modelo nem a placa do veículo.

Após o atropelamento, ela foi socorrida por uma pessoa que passava pelo local e encaminhada ao hospital da Unimed, onde recebeu atendimento médico por conta de uma lesão na perna direita.

A Polícia Civil registrou o caso como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente.

Leia Também