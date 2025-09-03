Mulher é acusada de simular sequestro para obter dinheiro do marido

Mulher foi encontrada próximo ao pedágio de São Carlos - Crédito: Arquivo

A Polícia Civil de Araraquara registrou na noite de terça-feira (2) um caso inusitado envolvendo uma mulher de 42 anos que teria simulado o próprio sequestro para tentar conseguir dinheiro do marido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, de 37 anos, procurou a delegacia após receber mensagens e ligações da esposa, nas quais ela afirmava estar em cativeiro e exigia o depósito de R$ 25 mil em sua conta bancária. O marido relatou que acreditou na situação porque a companheira havia contraído dívidas com agiotas anteriormente.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) iniciou diligências imediatamente e localizou a mulher próximo ao pedágio da SP-318, em São Carlos. Ela foi socorrida por funcionários da concessionária que administra a rodovia e encaminhada à UPA do bairro Santa Felícia, alegando ter sofrido um golpe na cabeça e desmaio.

No entanto, após análise de imagens de câmeras do pedágio e apuração dos policiais, foi constatado que não houve sequestro. Segundo as investigações, a mulher teria armado toda a situação para obter dinheiro e tentar quitar dívidas pessoais.

O celular dela foi apreendido e o veículo, um Volkswagen Fox vermelho, devolvido ao marido. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

