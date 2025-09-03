(16) 99963-6036
quarta, 03 de setembro de 2025
Segurança

Mulher é acusada de simular sequestro para obter dinheiro do marido

03 Set 2025 - 09h54Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Mulher foi encontrada próximo ao pedágio de São Carlos - Crédito: Arquivo Mulher foi encontrada próximo ao pedágio de São Carlos - Crédito: Arquivo

A Polícia Civil de Araraquara registrou na noite de terça-feira (2) um caso inusitado envolvendo uma mulher de 42 anos que teria simulado o próprio sequestro para tentar conseguir dinheiro do marido.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem, de 37 anos, procurou a delegacia após receber mensagens e ligações da esposa, nas quais ela afirmava estar em cativeiro e exigia o depósito de R$ 25 mil em sua conta bancária. O marido relatou que acreditou na situação porque a companheira havia contraído dívidas com agiotas anteriormente.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) iniciou diligências imediatamente e localizou a mulher próximo ao pedágio da SP-318, em São Carlos. Ela foi socorrida por funcionários da concessionária que administra a rodovia e encaminhada à UPA do bairro Santa Felícia, alegando ter sofrido um golpe na cabeça e desmaio.

No entanto, após análise de imagens de câmeras do pedágio e apuração dos policiais, foi constatado que não houve sequestro. Segundo as investigações, a mulher teria armado toda a situação para obter dinheiro e tentar quitar dívidas pessoais.

O celular dela foi apreendido e o veículo, um Volkswagen Fox vermelho, devolvido ao marido. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.

Leia Também

Lanchonete é alvo de furto no Jardim Bicão; veja vídeo
Segurança09h25 - 03 Set 2025

Lanchonete é alvo de furto no Jardim Bicão; veja vídeo

Carro colide contra poste no Jardim Zavaglia
Segurança09h24 - 03 Set 2025

Carro colide contra poste no Jardim Zavaglia

Árbitros relatam agressões e ameaças em partida de futebol amador em São Carlos
Segurança09h03 - 03 Set 2025

Árbitros relatam agressões e ameaças em partida de futebol amador em São Carlos

Jovem é preso após assaltar jovens em ponto de ônibus na avenida São Carlos
Segurança08h59 - 03 Set 2025

Jovem é preso após assaltar jovens em ponto de ônibus na avenida São Carlos

Carro de estudante da ETEC é furtado na Vila Nery
Segurança08h56 - 03 Set 2025

Carro de estudante da ETEC é furtado na Vila Nery

Últimas Notícias