Mulher tem R$ 40 mil furtados de apartamento

Uma mulher de 40 anos registrou boletim de ocorrência após constatar o furto de R$ 40 mil em dinheiro de seu apartamento, localizado em um condomínio residencial no Centro de Porto Ferreira (SP).

De acordo com a Polícia Civil, o crime teria ocorrido em data e horário incertos, entre os dias 1º e 30 de dezembro, período em que a vítima não percebeu movimentações suspeitas no imóvel. O dinheiro estava guardado em uma caixa de madeira, armazenada no fundo de um guarda-roupa. Além do valor principal, a vítima também notou o desaparecimento de pequenas quantias em dinheiro que estavam dentro de uma bolsa.

Ainda segundo o relato, a última vez que a vítima visualizou a caixa com o dinheiro foi no início do mês de dezembro. O furto só foi percebido no último fim de semana, quando ela tentou utilizar o valor para uma viagem.

A vítima solicitou acesso às câmeras de segurança do condomínio para tentar identificar o autor do crime.

O caso foi registrado como furto em residência e será investigado pela Polícia Civil.

