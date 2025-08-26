(16) 99963-6036
Segurança

Mulher de 38 anos fica ferida após atropelamento na Vila Nery

25 Ago 2025 - 12h44Por Jéssica C.R.
Mulher de 38 anos fica ferida após atropelamento na Vila Nery - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

No final da manhã desta segunda-feira (25), uma mulher de 38 anos ficou ferida após ser atropelada na rua Padre Teixeira, esquina com a rua Major Manoel Antônio de Mattos, na Vila Nery.

De acordo com informações, a vítima atravessava a via quando foi atingida por um veículo. Ela sofreu escoriações pelo corpo e um trauma em uma das pernas.

O primeiro atendimento foi realizado por uma equipe de uma empresa particular, com auxílio da motolância e do SAMU. Em seguida, a mulher foi encaminhada até a Santa Casa.

