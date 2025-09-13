(16) 99963-6036
sábado, 13 de setembro de 2025
Segurança

Mulher de 37 anos cai em golpe do falso advogado em São Carlos

13 Set 2025 - 09h17Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Celular - Crédito: Agência BrasilCelular - Crédito: Agência Brasil

Uma mulher de 38 anos foi vítima de um golpe aplicado por criminosos que se passaram por advogados e promotores, em São Carlos, na manhã desta sexta-feira (12).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima recebeu mensagens no WhatsApp de um número que se apresentava como pertencente a um escritório de advocacia. Na sequência, passou a conversar com um suposto promotor, que orientou o envio de prints das contas bancárias sob o pretexto de preparar a declaração do Imposto de Renda de 2026.

Após fornecer as informações, a vítima recebeu links que, em vez de comprovantes, direcionavam para chaves Pix. Ao clicar, ocorreram duas transferências bancárias não autorizadas: uma de R$ 3.517,00, a partir de uma conta no Banco Inter, e outra de R$ 5.000,00, da Caixa Econômica Federal.

No total, o prejuízo foi de R$ 8.517,00. A vítima só percebeu o golpe ao entrar em contato com o escritório de advocacia citado nas mensagens, que informou desconhecer os números utilizados.

O caso foi registrado no Plantão Policial de São Carlos como estelionato, e será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também

Moto é furtada na Vila Prado durante a madrugada; proprietária pede ajuda
Segurança11h24 - 13 Set 2025

Moto é furtada na Vila Prado durante a madrugada; proprietária pede ajuda

Homem é preso após agredir e ameaçar companheira em São Carlos
Segurança09h13 - 13 Set 2025

Homem é preso após agredir e ameaçar companheira em São Carlos

Professor dorme durante viagem de ônibus e tem mochila furtada
Segurança09h06 - 13 Set 2025

Professor dorme durante viagem de ônibus e tem mochila furtada

Carro colide contra poste em alça de acesso da Washington Luís
Segurança07h51 - 13 Set 2025

Carro colide contra poste em alça de acesso da Washington Luís

Funcionário da Latam morre em acidente a caminho do trabalho em São Carlos
Segurança06h04 - 13 Set 2025

Funcionário da Latam morre em acidente a caminho do trabalho em São Carlos

Últimas Notícias