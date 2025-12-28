Mulher de 35 anos é socorrida após cair em buraco no Jardim Tangará

Crédito: Lourival Izaque

Uma mulher de 35 anos foi socorrida na tarde deste domingo (28), após cair em um buraco no bairro Jardim Tangará, em São Carlos. Segundo informações apuradas no local, a vítima estaria em surto psicótico no momento do ocorrido.

Ela foi encontrada por moradores e vizinhos da região, que acionaram o resgate. Equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Militar estiveram no local para prestar atendimento.

Após o resgate, a mulher foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila Prado. De acordo com as informações iniciais, apesar do susto, ela não sofreu fraturas.

