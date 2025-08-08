(16) 99963-6036
sexta, 08 de agosto de 2025
Segurança

Mulher é agredida no Cruzeiro do Sul

08 Ago 2025 - 19h00Por Jessica C R
Crédito: Maycon Maximino

Na tarde desta sexta-feira (8), uma mulher de 27 anos foi socorrida pelo SAMU após ser encontrada ferida em uma praça em frente à Igreja Santa Madre Cabrini, na Avenida Papa Paulo VI, bairro Jardim Cruzeiro do Sul.

Segundo informações, a vítima apresentava vários hematomas pelo corpo e um trauma na cabeça, resultante de agressões. Ela não soube informar onde ocorreu o ataque, mas estava no local quando populares acionaram o socorro.

Ela foi encaminhada à Santa Casa, onde precisou ser entubada pela equipe médica.

 

