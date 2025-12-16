Mulher colide carro duas vezes e é socorrida pelo SAMU em São Carlos

Uma mulher ficou ferida após se envolver em dois acidentes de trânsito na manhã desta terça-feira (16), em São Carlos.
O primeiro acidente aconteceu na Avenida São Carlos, em frente ao cemitério. A condutora de um Fiat Pulse colidiu apenas contra a grade do estacionamento de um supermercado. Funcionários do local foram até o veículo para prestar socorro, momento em que perceberam que a mulher estava desorientada. Antes da chegada do atendimento, ela deixou o local com o carro, seguindo pela via.
Pouco tempo depois, a equipe da motolancia do SAMU foi novamente acionada, desta vez para a Avenida Trabalhador São-carlense. No mesmo veículo, a condutora acabou colidindo contra o alambrado de um comércio que vende vasos. Pessoas que presenciaram o acidente retiraram a mulher do carro e impediram que ela deixasse o local, já que, segundo relatos, ela insistia em ir embora.
Durante o atendimento, os socorristas constataram que a mulher estava confusa, bastante desorientada e chorosa. Diante da situação, ela foi socorrida e encaminhada para a UPA Santa Felícia, onde permaneceu sob cuidados médicos.