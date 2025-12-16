(16) 99963-6036
terça, 16 de dezembro de 2025
Segurança

Mulher colide carro duas vezes e é socorrida pelo SAMU em São Carlos

16 Dez 2025 - 11h40Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Mulher colide carro duas vezes e é socorrida pelo SAMU em São Carlos - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

 

Uma mulher ficou ferida após se envolver em dois acidentes de trânsito na manhã desta terça-feira (16), em São Carlos. 

O primeiro acidente aconteceu na Avenida São Carlos, em frente ao cemitério. A condutora de um Fiat Pulse colidiu apenas contra a grade do estacionamento de um supermercado. Funcionários do local foram até o veículo para prestar socorro, momento em que perceberam que a mulher estava desorientada. Antes da chegada do atendimento, ela deixou o local com o carro, seguindo pela via.

Pouco tempo depois, a equipe da motolancia do SAMU foi novamente acionada, desta vez para a Avenida Trabalhador São-carlense. No mesmo veículo, a condutora acabou colidindo contra o alambrado de um comércio que vende vasos. Pessoas que presenciaram o acidente retiraram a mulher do carro e impediram que ela deixasse o local, já que, segundo relatos, ela insistia em ir embora.

Durante o atendimento, os socorristas constataram que a mulher estava confusa, bastante desorientada e chorosa. Diante da situação, ela foi socorrida e encaminhada para a UPA Santa Felícia, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Leia Também

Carro e caminhão colidem na Washington Luís em São Carlos
Segurança09h11 - 16 Dez 2025

Carro e caminhão colidem na Washington Luís em São Carlos

Homem registra ocorrência após cair em golpe na compra de motocicleta em São Carlos
Segurança09h09 - 16 Dez 2025

Homem registra ocorrência após cair em golpe na compra de motocicleta em São Carlos

Homem é preso em flagrante por furto de fios na sede do SAAE em São Carlos
Segurança06h27 - 16 Dez 2025

Homem é preso em flagrante por furto de fios na sede do SAAE em São Carlos

Carro bate em muro após atingir viatura da PM no Santa Felícia
Segurança06h19 - 16 Dez 2025

Carro bate em muro após atingir viatura da PM no Santa Felícia

Guarda Municipal localiza motocicleta furtada defronte ao shopping Iguatemi
Segurança20h35 - 15 Dez 2025

Guarda Municipal localiza motocicleta furtada defronte ao shopping Iguatemi

Últimas Notícias